Il nuovo simulatore della Ferrari sarà pronto alla fine del 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Uno degli investimenti più importanti per il futuro della Ferrari è sicuramente il nuovo simulatore. Secondo le ultime indiscrezioni, la costruzione del nuovo simulatore della Ferrari terminerà alla fine di quest’anno. Il nuovo simulatore Ferrari La Ferrari in questa stagione 2020 è rimasta molto indietro, la scuderia ha totalizzato appena 66 punti quest’anno ed è stata battuta in pista, nell’ultima gara del GP del Mugello, teatro della celebrazione del loro millesimo GP, perfino dall’Alfa Romeo e dal loro ex pilota Kimi Raikkonen. Binotto, entrato a far ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Uno degli investimenti più importanti per il futuroè sicuramente il. Secondo le ultime indiscrezioni, la costruzione deltermineràdi quest’anno. IlLain questa stagioneè rimasta molto indietro, la scuderia ha totalizzato appena 66 punti quest’anno ed è stata battuta in pista, nell’ultima gara del GP del Mugello, teatrocelebrazione del loro millesimo GP, perfino dall’Alfa Romeo e dal loro ex pilota Kimi Raikkonen. Binotto, entrato a far ...

