Gravina: «Lavoro a un campionato diviso in tre fasi, con una final eight per assegnare il titolo» (Di giovedì 17 settembre 2020) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista al presidente Figc, Gabriele Gravina. Parla della Nazionale di Mancini e anche del fatto che i club non la amano troppo. «Prevale una concezione atavica che vede la Nazionale in competizione con le singole società. Eppure ciò che è accaduto in azzurro negli ultimi due anni è una rivoluzione copernicana, che ribalta vecchi schemi e impone di cambiare mentalità: Mancini ha dimostrato che, valorizzando i giovani e vincendo con loro, tutto il movimento sportivo ne trae un vantaggio». E apre al rinnovo del ct «Il ciclo che ha aperto va ben oltre il limite contrattuale del dicembre 2022. Ci sono tutte le ragioni per condividere un progetto più lungo. Non è necessario aspettare. Mancini ha già vinto. Con la piena condivisione sul progetto, bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista al presidente Figc, Gabriele. Parla della Nazionale di Mancini e anche del fatto che i club non la amano troppo. «Prevale una concezione atavica che vede la Nazionale in competizione con le singole società. Eppure ciò che è accaduto in azzurro negli ultimi due anni è una rivoluzione copernicana, che ribalta vecchi schemi e impone di cambiare mentalità: Mancini ha dimostrato che, valorizzando i giovani e vincendo con loro, tutto il movimento sportivo ne trae un vantaggio». E apre al rinnovo del ct «Il ciclo che ha aperto va ben oltre il limite contrattuale del dicembre 2022. Ci sono tutte le ragioni per condividere un progetto più lungo. Non è necessario aspettare. Mancini ha già vinto. Con la piena condivisione sul progetto, bisogna ...

