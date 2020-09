La fronda dei 5 M5s destabilizza Virginia Raggi (Di martedì 15 settembre 2020) Virginia Raggi contro tutti. Anche contro i suoi. Dopo aver annunciato la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali, che si terranno fra nove mesi, la sindaca di Roma si trova alle prese anche con un fronte interno ostile. Cinque esponenti M5S con un peso non indifferente nella giunta comunale hanno emanato tutta la loro voglia di cambiamento.Sono presidenti di commissione chiave (tra cui Mobilità e Lavori Pubblici), come riporta La Repubblica, che risponderebbero ai nomi di Enrico Stefano, Donatella Iorio, Marco Terranova, Alessandra Agnello e Angela Sturni. Il malcontento sembrerebbe essere scoppiato attraverso una nota pubblicata in una chat interna. I cinque avevano anche disertato il ritiro di Ostia.Nella nota si legge come ci sia voglia di cambiamento e maggior pragmatismo: ”Roma è una città complessa, che vive ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020)contro tutti. Anche contro i suoi. Dopo aver annunciato la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali, che si terranno fra nove mesi, la sindaca di Roma si trova alle prese anche con un fronte interno ostile. Cinque esponenti M5S con un peso non indifferente nella giunta comunale hanno emanato tutta la loro voglia di cambiamento.Sono presidenti di commissione chiave (tra cui Mobilità e Lavori Pubblici), come riporta La Repubblica, che risponderebbero ai nomi di Enrico Stefano, Donatella Iorio, Marco Terranova, Alessandra Agnello e Angela Sturni. Il malcontento sembrerebbe essere scoppiato attraverso una nota pubblicata in una chat interna. I cinque avevano anche disertato il ritiro di Ostia.Nella nota si legge come ci sia voglia di cambiamento e maggior pragmatismo: ”Roma è una città complessa, che vive ...

HuffPostItalia : La fronda dei 5 M5s destabilizza Virginia Raggi - cbatcaselli : GELO PER ZINGARETTI ALLA FESTA DELL'UNITÀ NEANCHE UN APPLAUSO QUANDO HA RIBADITO LA LINEA DEL SÌ AL TAGLIO DEL NUME… - ginugiola : RT @agenzia_nova: #Brexit Secondo il quotidiano britannico 'The Guardian', sarebbero dozzine i parlamentari della maggioranza di #Londra p… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Brexit Secondo il quotidiano britannico 'The Guardian', sarebbero dozzine i parlamentari della maggioranza di #Londra p… - agenzia_nova : #Brexit Secondo il quotidiano britannico 'The Guardian', sarebbero dozzine i parlamentari della maggioranza di… -

Ultime Notizie dalla rete : fronda dei La fronda dei 5 M5s destabilizza Virginia Raggi L'HuffPost La fronda dei 5 M5s destabilizza Virginia Raggi

Virginia Raggi contro tutti. Anche contro i suoi. Dopo aver annunciato la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali, che si terranno fra nove mesi, la sindaca di Roma si trova alle prese anche ...

Brexit, Parlamento britannico approva legge "ricatto" ma maggioranza si spacca

(Teleborsa) - La situazione si complica a Londra ed il Premier Boris Johnson, dilaniato dai sacrifici imposti dalla pandemia e da un consenso elettorale assottigliato, vede approvare la legge "ricatto ...

Un biancospino per i morti dell'inquisizione

Emanuela Valentini con “Le segnatrici” (Piemme, 2020) esordisce sulla scena del thriller e lo fa in modo estremamente convincente. L’opera infatti è già in via di traduzione in dodici paesi. Un libro ...

Virginia Raggi contro tutti. Anche contro i suoi. Dopo aver annunciato la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali, che si terranno fra nove mesi, la sindaca di Roma si trova alle prese anche ...(Teleborsa) - La situazione si complica a Londra ed il Premier Boris Johnson, dilaniato dai sacrifici imposti dalla pandemia e da un consenso elettorale assottigliato, vede approvare la legge "ricatto ...Emanuela Valentini con “Le segnatrici” (Piemme, 2020) esordisce sulla scena del thriller e lo fa in modo estremamente convincente. L’opera infatti è già in via di traduzione in dodici paesi. Un libro ...