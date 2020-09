Superbonus 110%: a chi spetta la parcella del tecnico? (Di lunedì 14 settembre 2020) Arrivano ulteriori precisazioni riguardanti il bonus 110%: nel dettaglio, viene specificato che le prestazioni effettuate dal tecnico in modo preventivo ( gli studi di fattibilità, l’analisi preventiva di costi e benefici, i sopralluoghi) sono a carico di chi intende effettuare i lavori, se essi non vengono più eseguiti. La normativa che disciplina ecobonus e sismabonus potenziati, ha sottolineato che è possibile usufruire dell’incentivo al 110% non solo per i lavori di riqualificazione energetica o riduzione di rischio sismico, ma anche per la parcella del tecnico dovuta agli studi di fattibilità ed analisi preventiva di costi e benefici. Infatti, queste due operazioni preliminari, servono obbligatoriamente dato che il requisito minimo per la fruizione ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Arrivano ulteriori precisazioni riguardanti il bonus: nel dettaglio, viene specificato che le prestazioni effettuate dalin modo preventivo ( gli studi di fattibilità, l’analisi preventiva di costi e benefici, i sopralluoghi) sono a carico di chi intende effettuare i lavori, se essi non vengono più eseguiti. La normativa che disciplina ecobonus e sismabonus potenziati, ha sottolineato che è possibile usufruire dell’incentivo alnon solo per i lavori di riqualificazione energetica o riduzione di rischio sismico, ma anche per ladeldovuta agli studi di fattibilità ed analisi preventiva di costi e benefici. Infatti, queste due operazioni preliminari, servono obbligatoriamente dato che il requisito minimo per la fruizione ...

