Referendum | Mulé Fi | ‘dopo bugie fronte si punta su antipolitica’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – 'Esauriti gli argomenti e le bugie a cominciare dal risparmio fino alla rappresentanza dei territori, adesso il fronte del Sì punta sull'antipolitica. Siamo ai saldi di una campagna elettorale che dimostra come il No sia l'unica ragione possibile per preservare la Costituzione". Lo ha detto al Gr1 Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

