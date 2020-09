Us Open 2020, Dominic Thiem in finale: Medvedev sconfitto in tre set (Di sabato 12 settembre 2020) Dominic Thiem è il secondo finalista degli Us Open 2020. L’austriaco ha infatti sconfitto in tre set Danil Medvedev con il punteggio di 6-2, 7-6(7), 7-6(5) dopo due ore e 53 minuti di gioco e ora sfiderà Alexander Zverev in finale per il primo titolo Slam in carriera. Un risultato in parte sorprendente, dopo la grande prestazione offerta da Medvedev nei quarti di finale contro Rublev, soprattutto per l’esito in tre set. La cronaca – Thiem inizia sicuramente con il piede giusto, dettando il ritmo da fondocampo con Medvedev in affanno. Il russo poi si rende protagonista di un episodio controverso sulla palla break che regala a Thiem il 4-2, ricevendo anche ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020)è il secondo finalista degli Us. L’austriaco ha infattiin tre set Danilcon il punteggio di 6-2, 7-6(7), 7-6(5) dopo due ore e 53 minuti di gioco e ora sfiderà Alexander Zverev inper il primo titolo Slam in carriera. Un risultato in parte sorprendente, dopo la grande prestazione offerta danei quarti dicontro Rublev, soprattutto per l’esito in tre set. La cronaca –inizia sicuramente con il piede giusto, dettando il ritmo da fondocampo conin affanno. Il russo poi si rende protagonista di un episodio controverso sulla palla break che regala ail 4-2, ricevendo anche ...

Open_gol : La donna che ha aggredito Salvini è condannata per spaccio, favoreggiamento e prostituzione? Incensurata! - Open_gol : I tre sono vicini al Carroccio. Nello studio di Scillieri era domiciliata la Lega per Salvini premier. Di Rubba e M… - Open_gol : La candidata Ceccardi sostiene un infondato passato criminale della donna che ha aggredito Salvini - Open_gol : Dal 14 settembre i passeggeri in ingresso in Sardegna sono invitati a presentare un certificato di negatività al vi… - zazoomblog : LIVE – Zverev-Carreno Busta 3-6 2-6 6-3 6-4 4-3 semifinale Us Open 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Zverev-Carreno… -