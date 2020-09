Incendi nel campo profughi di Moria, Unhc: “Ci sono 12mila richiedenti asilo senza riparo” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Si sono verificati ben tre Incendi a Moria. Hanno fatto sì che 12mila persone rimanessero senza riparo, acqua e servizi igienici. Spediremo presto materassi, sacchi a pelo, tende e beni di prima necessità. Stiamo anche cercando soluzioni per i profili più deboli, ma siamo qui anche per incontrare le autorità greche per programmare le azioni future”. Così Astrid Castelein, funzionaria dell’Unhcr a Lesbo. L'articolo Incendi nel campo profughi di Moria, Unhc: “Ci sono 12mila richiedenti asilo senza riparo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

