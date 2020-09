E’ il momento di reinventare l’Italia Conte | “Il lockdown ha rappresentato una prova ardua e difficile Ora possiamo dedicarci alla ripartenza del Paese”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 settembre 2020) “Serve coraggio, questo è ildil’Italia, per affrontare le sfide che ci attendono”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendopresentazione del rapporto annuale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. “Senza dubbio – ha aggiunto -, ilhaunaparticolarmenteanche dal punto di vista psicologico per tutti i cittadini, per l’intero settore della produzione e del commercio, per la pubblica amministrazione. Oggi però, pur continuando ovviamente a vigilare e a mantenere alta la guardia, grazie al sistema di monitoraggio nazionale e alle regole precauzionali di ...