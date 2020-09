Trump e le bugie sul Covid: «Non è vero sono una cheerleader» (Di giovedì 10 settembre 2020) La diffusione dei file audio nel quale Trump – intervistato da Bob Woodward per il suo libro, Rage – racconta di essere a conoscenza della letalità del nuovo coronavirus sin dai primi di febbraio, nonostante agli americani dicesse tutt’altro, si è abbattuta sugli Stati Uniti causando una serie di reazioni. La prima a doverne parlare è stata la portavoce di Trump, Kayleigh McEnany, che ha cercato di difendere il suo capo dicendo che «il presidente non ha mentito agli americani», … Continua L'articolo Trump e le bugie sul Covid: «Non è vero sono una cheerleader» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Trump bugie Trump e le bugie sul Covid: «Non è vero sono una cheerleader Il Manifesto Woodward ha atteso 6 mesi: doveva dire subito che Trump minimizzava sul virus?

Era il febbraio 2020 quando Donald Trump disse a Bob Woodward di sapere che il coronavirus è assai più rischioso di quanto dichiarasse pubblicamente. Ma Woodward ha aspettato 6 mesi prima di pubblicar ...

La 'bomba' di Trump per coprire le bugie sul coronavirus

Il presidente Usa, smascherato sui silenzi mantenuti sulla gravità dell'epidemia, evoca lo sviluppo di un'arma 'che nessuno ha mai avuto' Russiagate, Ucrainagate ed ora Covid-gate. Donald Trump vola i ...

