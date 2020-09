IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di venerdì 11 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di venerdì 11 settembre 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 11 settembre 2020Al PARADISO sta per partire l’iniziativa di beneficenza del primo maggio, mentre in Caffetteria – grazie all’ausilio di Laura e Agnese, sono stati approntati i cestini per accogliere i lavoratori. Clelia rivela tutto a Luciano e gli confessa la verità sul prestito per l’intervento di Federico. Lui ne resta molto deluso… Marcello fa una nuova dichiarazione d’amore a Roberta, ma lei lo frena e fa lo stesso anche con Federico: la ragazza a questo punto vuole fare chiarezza dentro di ... Leggi su tvsoap

