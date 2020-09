Scuola, con 'Igiene insieme' Napisan sostiene buone pratiche bimbi e insegnanti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - Da un lato la formazione di alunni, genitori e insegnanti, dall'altra la distribuzione gratuita nelle scuole di kit per l'Igiene: con il progetto 'Igiene insieme', Napisan vuole contribuire a garantire un rientro a Scuola il più sicuro possibile, il prossimo 14 settembre. Sviluppato con la supervisione scientifica della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il progetto punta a sensibilizzare bambini e insegnanti delle scuole primarie e dell'infanzia sui comportamenti igienici corretti, sia per la cura di sé sia come fondamentale strategia di difesa contro l'emergenza sanitaria in atto. Le scuole intenzionate ... Leggi su liberoquotidiano

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - Da un lato la formazione di alunni, genitori e insegnanti, dall'altra la distribuzione gratuita nelle scuole di kit per l'igiene: con il progetto 'Igiene insieme', ...

Al Centro per le Famiglie, ripartiamo dall’aiuto tra famiglie

Con l’apertura della scuola ripartono anche alcune delle numerose proposte del Centro per le Famiglie distrettuale. In questi ultimi mesi si è sperimentato come essere solidali, fare rete tra famiglie ...

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - Da un lato la formazione di alunni, genitori e insegnanti, dall'altra la distribuzione gratuita nelle scuole di kit per l'igiene: con il progetto 'Igiene insieme', ...

Al Centro per le Famiglie, ripartiamo dall'aiuto tra famiglie

Con l'apertura della scuola ripartono anche alcune delle numerose proposte del Centro per le Famiglie distrettuale. In questi ultimi mesi si è sperimentato come essere solidali, fare rete tra famiglie ...