"Ero io il loro obiettivo. Willy mi ha salvato dai picchiatori" (Di martedì 8 settembre 2020) Dice di essere ancora profondamente scosso da quanto accaduto: Federico Zurma, amico ventunenne di Willy Monteiro Duarte, era il vero obiettivo della furia dei quattro ventenni arrestati dai carabinieri di Colleferro ed è stato salvato dall’amico. Al Corriere della Sera racconta il suo stato d’animo.“Me lo porterò dietro a vita, preferisco non commentare oggi. Posso solo dire che davvero Willy si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”.Federico ripensa continuamente a quella notte, quando l’amico è intervenuto in sua difesa quando l’ha visto in difficoltà con i fratelli Bianchi.“Sì, ma non avrebbe mai preso un’iniziativa che non fosse stata pacifica per riportare gli animi alla calma. Parliamo di un ragazzo ... Leggi su huffingtonpost

Giovane ucciso a Colleferro, il carabiniere: "Ho stretto la mano a Willy poi ho dato la caccia al Suv"

"Ho diramato modello e targa alla centrale e detto di spostarsi subito a cercare ad Artena perché ero quasi certo che si trattasse proprio di loro. Nel frattempo le persone si accalcavano attorno ...

"Ho diramato modello e targa alla centrale e detto di spostarsi subito a cercare ad Artena perché ero quasi certo che si trattasse proprio di loro. Nel frattempo le persone si accalcavano attorno ...