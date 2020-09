Barcellona, sfida al Liverpool per Thiago Alcantara (Di martedì 8 settembre 2020) Il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Thiago Alcantara, seguito anche dal Liverpool Il Barcellona, per il nuovo corso targato Ronald Koeman, pensa anche a un gradito ritorno. Si tratterebbe di Thiago Alcantara. Secondo quanto riportato da Sport Bild, infatti, i blaugrana avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Bayern Monaco individuato come rinforzo perfetto per la mediana. Sullo spagnolo c’è da tempo anche il Liverpool che restano in vantaggio per il calciatore. Ma il Barcellona ci sta provando e sarebbe pronto a sfidare i Reds per l’acquisto di Thiago Alcantara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Barcellona, per il nuovo corso targato Ronald Koeman, pensa anche a un gradito ritorno. Si tratterebbe di Thiago Alcantara. Secondo quanto riportato da Sport Bild, infatti, i blaugrana avrebbero me ...

