Elisa Gualandi scomparsa, Roberta Bruzzone: «Va cercato l’uomo che doveva incontrare» (Di domenica 6 settembre 2020) Elisa Gualandi scomparsa a Pont Canavese: è ancora avvolto dal mistero il giallo relativo alla sparizione della impiegata comunale di 55 anni di cui si sono misteriosamente perse le tracce il 6 giugno 2018. La donna, trasferitasi da poco in una piccola abitazione di via Villanuova a Pont Canavese, aveva preso una aspettativa dal lavoro per dedicarsi alla sua nuova vita insieme ai suoi amati gatti da cui mai si separava. Oltre due anni senza avere sue notizie. Era il 6 giugno 2018 quando la donna uscì di casa per fare una passeggiata. Da quel momento di lei si è persa ogni traccia, né le telecamere di video sorveglianza dell’abitato l’hanno ripresa passare a piedi lungo il tragitto che avrebbe dovuto fare. scomparsa a Pont Canavese: giallo insoluto Da poco trasferita a Pont ... Leggi su urbanpost

