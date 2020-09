Covid-19, positiva una donna a Cerreto Sannita: l’annuncio del sindaco (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – “Cari concittadini, poco fa mi è giunta comunicazione ufficiale, da parte dell’ASL di Benevento che, una cittadina residente a Cerreto Sannita di ritorno dall’estero, è risultata positiva al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone“. Inizia così la nota sulla pagina social del comune Sannita da parte del sindaco Giovanni Parente. “È necessario pertanto, da parte mia, intervenire per tranquillizzare tutta la comunità – prosegue Parente – al fine di evitare inutili allarmismi in quanto, il soggetto, di fatto, è già in quarantena insieme al nucleo familiare. L’ASL in sinergia con noi Ente ... Leggi su anteprima24

Adnkronos : #Covid, positiva dopo due tamponi negativi: stava per essere dimessa da ospedale - Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid anche Marta Fascina, la nuova compagna di #Berlusconi #ANSA - fanpage : Si ammala di Covid a marzo: dopo 170 giorni e 19 tamponi, Nada Cava è ancora positiva - mrcllznn : anche la compagna di Berlusconi , Marta Fascina è risultata positiva al Covid-19. La deputata aveva trascorso con l… - shake1986 : RT @Lucagrossi66: Oggi le comiche? Covid, positiva dopo due tamponi negativi: stava per essere dimessa da ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positiva Covid, positiva dopo due tamponi negativi: stava per essere dimessa da ospedale Adnkronos Smart working, come cambiano le regole dal lavoro da casa se finisce lo stato di emergenza

Cosa succederà dopo? Ecco una breve guida su cosa attendersi. Leggi anche: Covid: gli asintomatici positivi al tampone e in quarantena non possono lavorare, neanche da casa Lavoro e riapertura delle ...

Perdono 406° edizione: una festa all'insegna della storia e delle tradizioni

Anche Terranuova si accinge a dare il via a un Perdono ridimensionato. Per l'emergenza Covid-19 e visti ancora i casi positivi l'Amministrazione comunale ha deciso di fare soltanto alcuni eventi e tut ...

Cosa succederà dopo? Ecco una breve guida su cosa attendersi. Leggi anche: Covid: gli asintomatici positivi al tampone e in quarantena non possono lavorare, neanche da casa Lavoro e riapertura delle ...Anche Terranuova si accinge a dare il via a un Perdono ridimensionato. Per l'emergenza Covid-19 e visti ancora i casi positivi l'Amministrazione comunale ha deciso di fare soltanto alcuni eventi e tut ...