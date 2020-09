Si fingono volontarie per derubare malato Sla di novantadue anni (Di venerdì 4 settembre 2020) Fingendosi di una associazione di volontariato, due donne sono entrate in casa di un malato Sla con l’intenzione di derubarlo. I Carabinieri le hanno arrestate, una di loro aveva già precedenti penali Si sono presentate asserendo di essere appartenenti a un’associazione che sostiene la ricerca contro la Sla. Al momento dell’ingresso in casa, però, il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

