Usa, Trump vuole tagliare i fondi alle città dem: «Sono anarchiche». Il governatore Cuomo: «A New York dovrà arrivare con l’esercito» (Di giovedì 3 settembre 2020) Portland, Washington, Seattle. Il presidente Trump le ha definite città anarchiche e ora ha ordinato ai funzionari federali di trovare modi per tagliar loro i finanziamenti. Le città in questione Sono notoriamente governate dai democratici. «L’anarchia ha recentemente colpito alcuni dei nostri Stati e delle nostre città», ha scritto il presidente Usa, citando anche la sua città natale, New York. «La mia amministrazione non permetterà ai dollari delle tasse federali di finanziare città che si lasciano deteriorare in zone senza legge», ha dichiarato. Una campagna per la rielezione imbastita sul grado di sicurezza delle città americane, ormai il confronto con Biden si gioca soprattutto sull’ordine pubblico. Il fulcro di tutta la ... Leggi su open.online

