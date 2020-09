Italia, infortunio per Bernardeschi: lascia il ritiro (Di mercoledì 2 settembre 2020) infortunio Bernardeschi – Brutte notizie ai nastri di partenza della nuova stagione per la Juventus e Andrea Pirlo. Il centrocampista, infatti, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare accusato in allenamento nelle scorse ore. Le sue condizioni e i tempi di recupero esatti, in vista dell’inizio della nuova stagione, saranno valutati dallo staff medico bianconero appena il giocatore sarà rientrato alla Continassa. In questi casi la durata dello stop dipende dall’entità del risentimento: potrebbe dover stare ai box per due settimane così come potrebbe rischiare di dover restare fermo per un mese o molto di più. Eventualità che la Juventus si augura di non dover ... Leggi su giornal

