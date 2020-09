Blanchett, Denis, Giovannesi: «Riaprire le sale è un’opportunità per tutti» (Di giovedì 3 settembre 2020) C’è qualcosa di quasi irreale nella sala delle conferenze stampa del Casinò, tutto come sempre, tutto diverso, quasi che le persone non ci credessero ancora di essere lì. Al tavolo, insieme al presidente della Biennale, Roberto Cicutto, e al direttore Alberto Barbera, siedono presidentesse, Cate Blanchett (concorso internazionale) e Claire Denis (Orizzonti) e presidente, Claudio Giovannesi (opera prima Leone del futuro) delle giurie, e la presentazione di rito assume anch’essa l’aura dell’evento. Ringraziamenti, dichiarazioni di amore e di sostegno al … Continua L'articolo Blanchett, Denis, Giovannesi: «Riaprire le sale è un’opportunità per tutti» ... Leggi su ilmanifesto

