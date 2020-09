LIVE – Fortitudo Bologna-Cremona 73-66, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 1 settembre 2020) Fortitudo Bologna e Vanoli Cremona si affrontano in occasione del secondo turno del gruppo B della Supercoppa 2020 di Serie A1. Esordio casalingo per i bolognesi e Meo Sacchetti, con quest’ultimo che affronterà la squadra da lui DIRETTA fino all’anno scorso. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: i padroni di casa contro la Reggiana, i lombardi contro la Virtus Bologna. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.30 di martedì 1 settembre. SEGUI VIRTUS Bologna-REGGIO EMILIA IN DIRETTA SEGUI BRESCIA-VARESE IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Cremona 27-28 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Cremona #27-2… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Cremona 31-31 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Cremona #31-3… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fortitudo LIVE Fortitudo Bologna-Cremona 50-45, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: Aradori trascinatore degli emiliani dopo due quarti. Squadre al riposo OA Sport LIVE Fortitudo Bologna-Cremona, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

20.00 Buonasera e benvenuti amici alla DIRETTA LIVE di questa seconda giornata della fase a gironi della Supercoppa Italiana di basket. Fra mezz’ora vi racconteremo il match tra Fortitudo Bologna e Va ...

DIRETTA/ Fortitudo Bologna Cremona (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE! La diretta di Fortitudo Bologna Cremona inizia tra pochi istanti: anche la Vanoli ha perso nettamente la sua prima partita di Supercoppa ...

20.00 Buonasera e benvenuti amici alla DIRETTA LIVE di questa seconda giornata della fase a gironi della Supercoppa Italiana di basket. Fra mezz’ora vi racconteremo il match tra Fortitudo Bologna e Va ...DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE! La diretta di Fortitudo Bologna Cremona inizia tra pochi istanti: anche la Vanoli ha perso nettamente la sua prima partita di Supercoppa ...