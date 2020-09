Coronavirus: Conversano (Asl Taranto), 'lockdown e paura hanno frenato vaccinazioni' (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - paura del contagio, scarsa informazione e chiusure temporali dei centri vaccinali. Così l'emergenza Coronavirus sta rallentando le vaccinazioni in tutto il mondo, Italia compresa. Ed è corsa contro il tempo per recuperare almeno 4 mesi di vaccinazioni non effettuate. Ne è convinto Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto, secondo il quale a rischio non ci sono solo i bambini. "Anche gli anziani - dice - le donne in gravidanza e le persone affette da malattie croniche sono più soggetti a complicazioni se non protetti dalle vaccinazioni". A causa delle misure anti-Covid, un genitore su tre - secondo un sondaggio condotto dalla Società italiana di pediatria - ha ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Paura del contagio, scarsa informazione e chiusure temporali dei centri vaccinali. Così l'emergenza coronavirus sta rallentando le vaccinazioni in tutto il mondo, Ita ...

