Giappone, vendite al dettaglio di nuovo giù a luglio (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Consumi giù in Giappone a giugno. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (METI), le vendite al dettaglio sono scivolate del 2,8% su base annuale dopo il -1,3% di giugno, facendo peggio del consensus (-1,7%). Su base mensile le vendite sono calate invece del 3,3%, dopo il balzo del 13,1% registrato il mese precedente. Quanto alle vendite all’ingrosso, riportano un -16,8% su anno ed un +2,3% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un decremento del 12,8% tendenziale e un aumento dello 0,6% congiunturale. Leggi su quifinanza

