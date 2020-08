Vasto incendio sul GRA: chiusa corsia interna, il vento alimenta le fiamme (FOTO) (Di sabato 29 agosto 2020) Vasto incendio di sterpaglie nella zona Via del Pescaccio, all’altezza del km 65 del Grande Raccordo Anulare. Dalle ore 13 i vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Sul posto quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, alcuni moduli fuoristrada della protezione civile e l’elicottero Drago 125 per una ricognizione dall’alto della situazione. A coordinare le operazioni di spegnimento anche il DOS 4. Il vento sta alimentando le fiamme e sta rendendo difficile lo spegnimento. Sul posto – per domare le fiamme – anche la Protezione Civile Giannino Caria Paracadutisti. La corsia interna del Raccordo è stata momentaneamente interdetta al transito dalla Polizia Stradale. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - emergenzavvf : #Vigilidelfuoco al lavoro dalle 11 con quattro squadre, tre elicotteri e un #Canadair per spegnere un vasto… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Vasto incendio sul GRA: chiusa corsia interna, il vento alimenta le fiamme (FOTO) - CorriereCitta : Vasto incendio sul GRA: chiusa corsia interna, il vento alimenta le fiamme (FOTO) - TgrRai : RT @TgrMarche: #Pontebovesecco di #Genga, vasto #incendio di #bosco. Dalla scorsa notte al lavoro 20 Vigili del Fuoco provenienti da Fabria… -