Maltempo Lombardia: 25 interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Sondrio (Di venerdì 28 agosto 2020) In serata una raffica di circa 25 interventi da parte dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Mese e Morbegno e del Comando provinciale di Sondrio per il Maltempo che si è abbattuto su Valtellina e Valchiavenna. Pioggia torrenziale e vento, in particolare, nelle zone di Morbegno, Verceia e Colico (Lecco) per allagamenti di scantinati, strade e di un sottopasso stradale nel territorio comunale di Samolaco (Sondrio). Alcuni interventi si sono resi necessari per alberi abbattuti a Colorina (Sondrio) e per soccorrere persone in difficolta’ nel territorio comunale di Val Masino. In Alta Valle, invece, chiusa la provinciale nel tratto che da Tola, comune di Valdisotto, conduce alla località di ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - MediasetTgcom24 : Maltempo, Protezione civile: allerta arancione in 4 Regioni #maltempo - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - GranchiTatiana : RT @giornaleprociv: #Maltempo, allerta arancione su #AltoAdige e #Lombardia ?? - Mafara72 : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Ligur… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Lombardia Allerta maltempo in Lombardia: tre giorni di temporali, vento e rischio grandine IL GIORNO Meteolive, il tempo in diretta- Che tempo farà?

Drastico cambiamento di scenario nel weekend al nord a causa di una perturbazione autunnale che porterà maltempo e temperature in calo. Al centro-sud guasto in arrivo da Lunedì. Meteolive, il tempo in ...

Meteo, nel weekend «fase violenta» di maltempo al Nord. Al Sud colonnina a 40 gradi

Una violenta fase di maltempo sul Nord Italia (domenica anche al Centro) è in arrivo da domani e per tutto il weekend, con rischio elevato di forti temporali, nubifragi, ma anche grandinate. Questo in ...

Drastico cambiamento di scenario nel weekend al nord a causa di una perturbazione autunnale che porterà maltempo e temperature in calo. Al centro-sud guasto in arrivo da Lunedì. Meteolive, il tempo in ...Una violenta fase di maltempo sul Nord Italia (domenica anche al Centro) è in arrivo da domani e per tutto il weekend, con rischio elevato di forti temporali, nubifragi, ma anche grandinate. Questo in ...