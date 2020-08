Barbano: l’Inter ha bisogno di un buono psicologo (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Conte resta, Marotta resta, Ausilio resta, il mercato sarà oculato, l’obiettivo non è più vincere lo scudetto ma migliorare. Che vuol dire? Che si è chiuso uno psicodramma esistenziale, non un conflitto societario e sportivo. Il tecnico salentino esce da questa brutta pagina di calcio come un rodomonte disarcionato”. Sono le parole del vicedirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano. Che attribuisce il merito della ricomposizione della frattura in casa nerazzurra a Zhang. “È il primo vero successo gestionale di questo presidente non ancora trentenne. Che ha avuto la freddezza di far prevalere la ragione all’impulso”. Conte ha un contratto ancora per due anni e le sue intemperanze “non giustificano una giusta causa”. Oltre a ciò, “la squadra è ... Leggi su ilnapolista

