Toti: haters delle truppe cammellate giallorosse su mio profilo fb, ma Liguria non è come loro (Di lunedì 24 agosto 2020) 'Vi confesso una cosa - ha aggiunto Toti - più vi leggo, più mi viene voglia di andare avanti perché la nostra Liguria per fortuna non è come voi: pessimisti, invidiosi, odiatori sociali, polemici, ... Leggi su ligurianotizie

Ultime Notizie dalla rete : Toti haters Toti: haters delle truppe cammellate giallorosse su mio profilo fb, ma Liguria non è come loro Liguria Notizie Toti: haters delle truppe cammellate giallorosse su mio profilo fb, ma Liguria non è come loro

“Chi può fare e fa, non ha né tempo né voglia di troppo criticare ciò che fanno gli altri. Evidentemente le truppe cammellate giallorosse non hanno niente da fare e lo vediamo in questi giorni in cui ...

“Chi può fare e fa, non ha né tempo né voglia di troppo criticare ciò che fanno gli altri. Evidentemente le truppe cammellate giallorosse non hanno niente da fare e lo vediamo in questi giorni in cui ...