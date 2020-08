"Quando in pubblico nomino Toninelli, la gente...". Gene Gnocchi da Porro, una gogna in diretta per il grillino (Di lunedì 24 agosto 2020) Gene Gnocchi cambia casa e formula. Passa a Quarta Repubblica, Mediaset. Non gli basta più uno spazio circoscritto nel programma, vuole interagire sempre con il conduttore. Da lunedì 31 sarà ospite fisso nel talk show di Nicola Porro. «Trovo che la copertina satirica sia un po' superata, il contributo ironico funziona meglio se è integrato all'interno della trasmissione. Circoscriverlo a una cartolina, piazzata lì, è un po' come dire: "Facci ridere, poi Quando hai finito andiamo avanti noi". Una volta scaduto il contratto con La7, ho accettato di passare a Quarta Repubblica proprio perché Porro mi ha offerto la possibilità di sperimentare un approccio nuovo, muovendomi da battitore libero». Sarà più ... Leggi su liberoquotidiano

CCFCattaneo : Quando uno stato realizza un surplus di bilancio pubblico, ritira moneta dalla circolazione. Come se la bruciasse.… - AlbertoDAmico : Ma cosa vuol dire @nzingaretti quando dice che il vaccino #anticovid in sperimentazione allo Spallanzanni è un vacc… - CiccioIlBrillo : @CarboneTeodoro @Leonardobecchet @BenecomuneNet @alfadixit @GranataElena @MPSkino @thebrightside0 @SEC_Loppiano… - frabarraco : @matteosalvinimi quando ti presenti in pubblico datti una lavata sembri un rubagalline e vedi di smetterla di ripet… - mino84311039 : Perché quando chiamo un ufficio pubblico devo essere costretto a subire decine di minuti di musica, se va bene, o d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando pubblico L'immunologo Le Foche: "Pubblico negli stadi? Qualunque errore potrebbe rispedirci nel passato" TUTTO mercato WEB Trasporto pubblico locale e scuola: sui bus distanziamento di un metro e mascherina

Questo quanto emerso, da quanto si apprende, nella riunione avvenuta oggi sul trasporto pubblico locale, presenti anche le Regioni, in vista della riapertura della scuola. Le due soluzioni tecniche ...

Furia Rosol a Praga: l’avversario serve quando lui non era pronto

Il ceco Lukas Rosol è noto per avere un caratteraccio: molto suscettibile e non sempre correttissimo. Tanto che Andy Murray gli fece capire esplicitamente che “non stai simpatico a nessuno nel circuit ...

Questo quanto emerso, da quanto si apprende, nella riunione avvenuta oggi sul trasporto pubblico locale, presenti anche le Regioni, in vista della riapertura della scuola. Le due soluzioni tecniche ...Il ceco Lukas Rosol è noto per avere un caratteraccio: molto suscettibile e non sempre correttissimo. Tanto che Andy Murray gli fece capire esplicitamente che “non stai simpatico a nessuno nel circuit ...