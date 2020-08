COVID-19: le regole da seguire per non infettare i parenti (Di lunedì 24 agosto 2020) Roberto Cauda, direttore di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, spiega oggi al Messaggero le regole da seguire per non infettare i parenti nell’epidemia di Coronavirus Sars-CoV-2 e COVID-19. «È necessario anzitutto che le persone asintomatiche si autoisolino in una parte della casa dove altri non vanno, per evitare appunto il rischio connesso al fatto che, stando insieme, il virus si trasmetta piuttosto facilmente attraverso le vie aeree». Come già indicato per tutti i luoghi al chiuso, è inderogabile insomma la misura del distanziamento di sicurezza di almeno un metro, e ovviamente l’uso delle mascherine chirurgiche. Dovendo rimanere chiusi per diversi giorni a casa, occorrerà quindi fare attenzione a ogni attività quotidiana di ... Leggi su nextquotidiano

trash_italiano : Si può usare il meme “non ce n’è Coviddi” e allo stesso tempo seguire le disposizioni del Governo. Se si è così fo… - paoloroversi : Oggi la paura fa 845 Indossate la mascherina, mantenete la distanza di sicurezza e rispettate tutte le regole anti… - agorarai : 'L'ennesima decisioni dove si punta il dito verso determinate categorie senza guardare che ce ne sono tantissime al… - Noovyis : (COVID-19: le regole da seguire per non infettare i parenti) Playhitmusic - - neXtquotidiano : #COVID19: le regole da seguire per non infettare i parenti -

Ultime Notizie dalla rete : COVID regole Covid, il ritorno dalle vacanze: tutte le regole, le falle sui controlli e i consigli Corriere della Sera Coronavirus, rebus scuola: troppi prof nell'età a rischio

Poco meno della metà dei docenti (quelli sopra i 55 anni di età, ma anche più giovani se affetti da patologie che diano immunodepressione o se colpiti da disabilità non grave) potrebbe chiedere per ra ...

Svizzera: 276 nuovi casi, ma...

In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono stati registrati 276 nuovi casi, ma all'interno di questo numero bisogna tener conto di 42 contagiati che non erano stati notificati negli scorsi gi ...

Poco meno della metà dei docenti (quelli sopra i 55 anni di età, ma anche più giovani se affetti da patologie che diano immunodepressione o se colpiti da disabilità non grave) potrebbe chiedere per ra ...In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono stati registrati 276 nuovi casi, ma all'interno di questo numero bisogna tener conto di 42 contagiati che non erano stati notificati negli scorsi gi ...