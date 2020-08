Covid, Speranza: «Italiani tranquilli, non vi richiuderemo a casa» (Di domenica 23 agosto 2020) «Sono stato tra quelli che con maggior rigore ha seguito dall?inizio dell?emergenza la strada della massima cautela. E ho sempre detto che la battaglia contro il Covid-19 non era e... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Speranza: «Covid, dati preoccupanti. Ai giovani lancio un appello: usate tutte le precauzioni» - RaiNews : Speranza: 'Non vanificare gli sforzi, Priorità riaprire le scuole a settembre' #discoteche #discotechechiuse - lupovittorio42 : RT @delbuonosilvio: L'Italia ha la fortuna di avere al governo della salute un ministro serio come #speranza in questo momento che il Covid… - delbuonosilvio : L'Italia ha la fortuna di avere al governo della salute un ministro serio come #speranza in questo momento che il C… - Irenairii17 : RT @Tonio7490: @Tuttosommatoio1 @piersileri @piersileri dice ogni tanto delle cose che condivido. Diciamo che tra Conte,Di Maio e Speranza,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid, Speranza: «Italiani tranquilli, non vi richiuderemo a casa» Il Messaggero Genova, caso sospetto su traghetto da Barcellona: tampone per 468 passeggeri

Il traghetto Majestic della compagnia Grandi Navi Veloci è bloccato nel porto di Genova per C'è un sospetto caso di Covid a bordo. La nave proviene da Barcellona e ha attraccato questa mattina nel cap ...

Legnini: «Basta alibi, ora le norme per ricostruire ci sono»

«Il tempo degli alibi è fi-ni-to». Giovanni Legnini, una vita tra Pci, Pds, Ds e Pd (fino al 2014, quando è stato eletto nel Consiglio superiore della magistratura), è commissario straordinario del go ...

