Into The Dark: su RaiPlay i nuovi episodi della serie horror (Di giovedì 20 agosto 2020) Into The Dark Su RaiPlay sono disponibili in prima visione i nuovi tre episodi della serie antologica horror Into The Dark (Nel buio). Prodotta da Blumhouse Television, distribuita dalla Sony Pictures Television (“SPT”), Into the Dark è una serie horror dello studio indipendente di Jason Blum, produttore prolifico e multipremiato. Ciascun lungometraggio si ispira ad una festività/ricorrenza diversa. La prima stagione, andata in onda negli Stati Uniti su Hulu, è di 12 episodi. Dopo i primi sei episodi pubblicati su RaiPlay il 20 e il 30 luglio ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : Into The Su RaiPlay, in esclusiva, ''Into The dark'' (Nel buio) RAI - Radiotelevisione Italiana Into the Dark: da oggi su RaiPlay i 3 nuovi episodi della serie horror targata Blumhouse

Quel romanticone di Dwayne Johnson regala ai fan un video per il suo primo anniversario di nozze

Il popolarissimo attore Dwayne Johnson condivide su Instagram un lungo video d'amore per moglie e figlie e ripropone pezzi delle sue romanticissime nozze un anno dopo. Che dire di fronte a un video su ...

