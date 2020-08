Rinnovo patente: nuova scadenza, fino a quando è valido il documento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rinnovo patente: nuova scadenza, fino a quando è valido il documento C’è più tempo per procedere con il Rinnovo patente scaduta e con gli altri documenti ormai non più validi. È stato infatti prorogato il termine ultimo per il Rinnovo del documento scaduto e i nuovi termini sono stati ufficializzati anche dalla Circolare n. 22208 del 13 agosto 2020 della Motorizzazione Civile, che ha provveduto a comunicare il nuovo calendario dei rinnovi. Rinnovo patente, foglio rosa ed esami di guida: le nuove scadenze Per quanto riguarda la patente di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 ... Leggi su termometropolitico

