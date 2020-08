Spopola in Senegal la serie ‘Infideles’, la querela dell’ong Jamra: “È oscena, induce all’adulterio” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – Ricorso sistematico alla menzogna, fornicazione disinibita, violenza, arroganza e volgarita’.Secondo l’organizzazione non governativa senegalese Jamra, queste sono solo alcune delle caratteristiche della serie televisiva di successo ‘Infideles’ (Infedeli). Caratteristiche che hanno spinto l’ong e altre 48 tra associazioni e personalita’ a presentare un esposto al Conseil national de regulation de l’audiovisuel (Cnra) di Dakar, l’ente che si occupa di disciplinare la trasmissione di contenuti televisivi, per proibirne la messa in onda. Leggi su dire

