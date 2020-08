Napoli, il Dg del Cotugno: Covid, l’aumento dei positivi? È dovuto all’irresponsabilità dei giovani (Di martedì 18 agosto 2020) ”In queste settimane è venuta fuori tutta l’irresponsabilità del non aver adottato alcuna precauzione nonostante tutto quello che abbiamo passato dall’inizio di questa epidemia. Noi medici lanciamo un grido di rabbia e dico ai giovani: dovete avere responsabilità, divertitevi ma pensate che questo è un anno particolare in cui qualche sacrificio si deve fare”. È l’appello lanciato dal direttore generale dell’Azienda dei Colli di Napoli, Maurizio Di Mauro, in seguito all’incremento dei contagi che si sta registrando anche in Campania dovuto in particolare al rientro dalle vacanze dei giovani. I numeri riferiti dicono che l’età media di chi viene colpito da Covid-19 si sta abbassando e si attesta attorno ai 40 anni. ”I nuovi casi che registriamo ... Leggi su ildenaro

AlfredoPedulla : L’#Arsenal ha chiesto al #Napoli il via libera per #Gabriel del #Lille e ha offerto #Papastathopoulos. il #Napoli h… - ruiu19 : E come hanno fatto Inter, Napoli, Lazio e Roma a incrementare i rispettivi fatturati del 60/70% in dieci anni con g… - annatrieste : Guardate io non lo so di dov'è questo signore che ai microfoni del TgR alla domanda sulle misure anti Covid ha dett… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: SONO CAMBIATE LE LEGGI PRIMA STE CITTÀ PICCOLE VICINO NAPOLI STAVANO PROVINCIALI INVECE MO È NAPOLI SEMBRANO QUARTIERI… - SjDHE0xGbeKIRlt : SONO CAMBIATE LE LEGGI PRIMA STE CITTÀ PICCOLE VICINO NAPOLI STAVANO PROVINCIALI INVECE MO È NAPOLI SEMBRANO QUARTI… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli del Napoli capitale del falso: sequestrate borse, scarpe e orologi contraffatti Il Mattino Calciomercato Napoli, sfuma il difensore del Lille: va all’Arsenal

Grazie all’operazione Osimhen, il Napoli ha avuto modo di trattare anche per il difensore titolare del Lille. Tuttavia, concluso l’affare per l’attaccante nigeriano, non è stato trovato nessun accordo ...

Napoli in sintonia con la nuova Roma: anche Veretout nel mirino

Identico discorso per Under, ormai lasciato ai margini del progetto Fonseca. Napoli e Roma potranno essere vere protagoniste di questa strana sessione estiva di mercato.

