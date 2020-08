"Immigrati che mangiano cani a Lampedusa": arriva la smentita del sindaco (Di martedì 18 agosto 2020) Apprendiamo, infatti, grazie alle dichiarazioni del sindaco a Il Fatto Quotidiano, che " Nel ...del cane e non è stato possibile identificarlo." La vicenda è stata seguita anche da Bufale.net , il ... Leggi su newnotizie

matteosalvinimi : Camici per le Forze dell’Ordine, multe e restrizioni per gli Italiani ma porti spalancati per gli immigrati infetti… - borghi_claudio : @VperVents @Complex_plane42 @guffanti_marco @aspide_l @antoniogolfari @bscfederico @marcopalears @carlopiana… - LegaSalvini : #MORELLI: Gli sbarchi si moltiplicano ma per Lamorgese non è un problema e nemmeno gli immigrati che fuggono di con… - giovanni_7 : RT @mgmaglie: Così sono costretti a lavorare col caldo che fa gli agenti di polizia di Frascati che cercano di contrastare immigrati clande… - smilypapiking : RT @LilianaArmato: Ecco un chiaro esempio di come funziona la #FabbricaPadana_delle_fakenews La signora si è inventata tutto e in più il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati che «Gli immigrati che mangiano i cani a Lampedusa? La signora Rosy si è inventata tutto» next Salvini: "Ecco come la polizia deve lavorare coi clandestini". Ma fa confusione tra Frascati e Rocca Papa

"Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che rifiutano il ricovero. Camici per le Forze dell’Ordine, multe e restrizioni per gli ...

In Piemonte altri 76 migranti da Lampedusa, l'ira del governatore Cirio: "Il governo ci ha preso in giro"

mantenga la parola data e si riprenda gli immigrati. L’idea originaria del ministero dell’Interno era di mandarne 300 e solo l’opposizione della Regione e la mediazione della prefettura di Torino ...

"Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che rifiutano il ricovero. Camici per le Forze dell’Ordine, multe e restrizioni per gli ...mantenga la parola data e si riprenda gli immigrati. L’idea originaria del ministero dell’Interno era di mandarne 300 e solo l’opposizione della Regione e la mediazione della prefettura di Torino ...