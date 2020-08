Champions: Flick, 'Lione forte in difesa, sarà dura' (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 18 AGO - "Ho studiato il Lione: e' molto forte in difesa, anche se sa come attaccare. Ma il Bayern vuole la finale, e sa cosa deve fare, anche se non sara' facile". Lo dice Hansi Flick, ... Leggi su corrieredellosport

ScMotorieSelmi : Champions: Flick, 'Lione forte in difesa, sarà dura' - sportface2016 : #LioneBayern, #Flick: 'Loro squadra compatta, ma ho fiducia nei miei giocatori' #UCL - sportli26181512 : Champions, quattro motivi per dire Bayern: Lewandowski, il peso della tradizione e il destino che bacia Flick: Dopo… - cmdotcom : #Champions, quattro motivi per dire Bayern: #Lewandowski, il peso della tradizione e il destino che bacia Flick… - ilRomanistaweb : ?? Le prime quattro d’Europa. Nagelsmann, Tuchel e Flick con il quarto incomodo Garcia si giocano la Champions ? Ga… -