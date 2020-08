Maltempo Svizzera, violenti temporali nel Canton Berna: 5 feriti, morti 20 mucche e vitelli colpiti da fulmine (Di lunedì 17 agosto 2020) Nella notte violenti temporali si sono registrati nel Canton Berna, in Svizzera: la polizia ha ricevuto circa 100 segnalazioni e richieste di soccorso, di cui molte per allagamenti. A Kandersteg, il campeggio e le aree residenziali sono stati invasi da una colata detritica. Cinque persone sono rimaste leggermente ferite. Intorno alle 22:45 è arrivata alle forze dell’ordine una segnalazione da Bowil: diverse mucche sono morte vicino a Bächlen. Secondo le prime informazioni, gli animali stavano cercando protezione dal temporale sotto un albero quando questo è stato colpito da un fulmine. Un totale di quasi 20 mucche e vitelli sono stati uccisi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

CdT_Online : Alberi caduti e strade allagate: ieri sera il cantone romando ha fatto i conti con il maltempo - LE FOTO - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Maltempo #Svizzera, 3 turisti morti e un disperso in una gola - OlgaRedBlack : RT @Adnkronos: #Maltempo #Svizzera, 3 turisti morti e un disperso in una gola - CarlottaMiller_ : RT @Adnkronos: #Maltempo #Svizzera, 3 turisti morti e un disperso in una gola - Adnkronos : #Maltempo #Svizzera, 3 turisti morti e un disperso in una gola -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Svizzera Maltempo Svizzera, violenti temporali nel Canton Berna: 5 feriti, morti 20 mucche e vitelli colpiti da fulmine Meteo Web Violenti temporali in Svizzera

La Svizzera è stata attraversata domenica notte da temporali localmente violenti accompagnati da forti folate di vento. Nella regione di Nyon, nel canton Vaud, sono state registrate raffiche fino a 95 ...

Canyoning, interrotte le ricerche del disperso

Le ricerche del turista spagnolo disperso in seguito all’incidente di canyoning di mercoledì sera nella gola del Parlitobel, vicino a Pfäfers (SG), sono state interrotte a causa del maltempo. Lo ha co ...

La Svizzera è stata attraversata domenica notte da temporali localmente violenti accompagnati da forti folate di vento. Nella regione di Nyon, nel canton Vaud, sono state registrate raffiche fino a 95 ...Le ricerche del turista spagnolo disperso in seguito all’incidente di canyoning di mercoledì sera nella gola del Parlitobel, vicino a Pfäfers (SG), sono state interrotte a causa del maltempo. Lo ha co ...