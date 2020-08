Formula 1, brutta sorpresa per Gasly dopo il GP di Spagna: svaligiata la sua casa in Normandia (Di lunedì 17 agosto 2020) brutta sorpresa per Pierre Gasly dopo il Gran Premio di Spagna, il pilota francese infatti ha trovato la sua casa in Normandia svaligiata dai ladri, introdottisi nella sua abitazione per portare via orologi e gioielli. Charles Coates/Getty ImagesOltre ai preziosi, i malviventi si sono appropriati anche di caschi da gara e alcuni vestiti, come rivelato dallo stesso pilota della Toro Rosso in una Instagram Story: “alcune persone sono davvero senza valori, irrispettose e spregevoli. E’ stata fatta irruzione all’interno della mia casa in Normandia, che è stata saccheggiata. Sono stati rubati orologi BRM con l’incisione del mio nome, un Tag Heuer, gioielli, vestiti, occhiali e caschi da ... Leggi su sportfair

