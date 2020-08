Covid, monito di Galli: "Contagi di Ferragosto costeranno molto caro" (Di lunedì 17 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo dell'ospedale Sacco di Milano commenta l'aumento dei Contagi: "Non bisognava aprire le discoteche" Aumentano i Contagi da Coronavirus in Italia. E se preoccupa, dal punto di vista clinico, un'impennata dei casi, i danni all'economia sembrano già inevitabili: "Sono preoccupato. I costi successivi, umani ed economici, se non fai le cose come vanno fatte, sono sempre stati assai più pesanti", dice il virologo e direttore del reparto di Malatti Infettive del Sacco Massimo Galli. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 479 nuovi positivi, che portano il totale da inizio emergenza a 253.915 infetti. I decessi sono stati 4, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.396. 56, mentre i ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto al giorno precedente). Il dato allarmante riguarda ... Leggi su ilgiornale

Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia. E se preoccupa, dal punto di vista clinico, un'impennata dei casi, i danni all'economia sembrano già inevitabili: "Sono preoccupato. I costi successivi, u ...

