M5s-Pd: nuova era, vecchie grane (Di venerdì 14 agosto 2020) “Noi no: non moriremo populisti”. A tarda sera la ministra Teresa Bellanova, nonché capo delegazione di Italia Viva, citando una vecchia intervista rilasciata da Matteo Renzi, scrive: “Sarà la sinistra a costituzionalizzare M5s o M5s a grillizzare la sinistra? Dal giorno dopo, la questione nel Pd sarà questa”. E poi ancora: “Deve esser chiaro a tutti - spiega Bellanova - noi siamo geneticamente diversi dai 5 Stelle”. In sostanza collaborazione al governo sì ma alleanza strategica no. Anche se la differenza è piuttosto sottile. Comunque sia un ramo della maggioranza si sfila già e anche in maniera piuttosto dura proprio nel giorno in cui i grillini hanno ratificato il sì alle alleanze con i “partiti tradizionali”.Le buone intenzioni ci sono, la svolta è di quelle epocali perché ... Leggi su huffingtonpost

