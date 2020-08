Il week end Rai è tutto «on the road». Le rubriche itineranti della tv di Stato si moltiplicano a vista d’occhio (Di venerdì 14 agosto 2020) Marco Bianchi e Angela Rafanelli in Linea Verde Estate Promuovere le bellezze del territorio italiano e incentivare il turismo è indubbiamente una delle missioni del servizio pubblico televisivo, ancor di più in un contesto difficile come quello attuale, nel quale l’emergenza sanitaria dettata dal Covid -19 ha messo in ginocchio l’intero settore turistico e buona parte delle attività dell’indotto. Una missione che la Rai ha preso particolarmente a cuore, ma che meriterebbe maggiore impegno su più fronti. Le numerose rubriche sono infatti tutte simili tra loro, perlopiù prive di originalità e soprattutto concentrate in un’unica giornata, quella del sabato. La giornata on the road della Rai si apre alle 11.10 con le repliche di Dreams ... Leggi su davidemaggio

fattoquotidiano : WEEK END CON IL MORBO Paura di Ferragosto: “Contagi in aumento E quasi mille focolai” - olivia_giurea : RT @216Natale: @olivia_giurea buona serata e felice week end ???????????????? - Daje93 : RT @carluccsio: E arrivato il week end e lui è già pronto #hardcock #cock #cazzo #cazzoduro #hotpic - Alexia30559 : RT @216Natale: @Alexia30559 buona serata e felice week end ???????????????? - RagnacciG : @DottorWatson @ila_br Sto aspettando l'ennesimo chiavatore anfibio del week end e scorrevo la TL ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : week end Torna nel week-end al Castello di San Giusto il ciclo estivo di animazioni storiche triestecafe.it Volontari Cai Feltre sul territorio per pulire i sentieri e renderli sicuri

Dal Pizzocco alla Val di Lamen si lavora sulla manutenzione De Simoi: «C’è affiatamento e amore per la montagna» / feltre Super lavoro dei volontari del Cai per la sistemazione dei sentieri del Feltri ...

Gp Spagna, Vettel: "Non sono frustrato: amo il mio lavoro, voglio vincere ancora"

Tante e tante domande a Sebastian Vettel. Una conferenza insolitamente lunga per il tedesco, che ha ricevuto molte domande sul presente e sul futuro, alle quali il tedesco non si è sottratto nel giove ...

Dal Pizzocco alla Val di Lamen si lavora sulla manutenzione De Simoi: «C’è affiatamento e amore per la montagna» / feltre Super lavoro dei volontari del Cai per la sistemazione dei sentieri del Feltri ...Tante e tante domande a Sebastian Vettel. Una conferenza insolitamente lunga per il tedesco, che ha ricevuto molte domande sul presente e sul futuro, alle quali il tedesco non si è sottratto nel giove ...