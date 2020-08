Anna d’Inghilterra compie 70 anni senza festeggiamenti royal (Di venerdì 14 agosto 2020) I 70 anni di Anna d'Inghilterra sfoglia la gallery “Il re che gli inglesi avrebbero dovuto avere al posto di Carlo”, e “il figlio maschio che Filippo non ha mai avuto”: così nel tempo è stata definita Anna d’Inghilterra. Colei che viene indicata come la Windsor più affidabile, energetica e irremovibile, nota per il suo atteggiamento stoico e la forza di volontà che la porta ad affrontare diversi impegni ufficiali al giorno, affronta i suoi 70 anni con la sua solita flemma, continuando a lavorare per ... Leggi su iodonna

