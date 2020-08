Shroud torna su Twitch e fa il botto con oltre 500.000 spettatori in contemporanea (Di giovedì 13 agosto 2020) Michael "Shroud" Grzesiek è tornato su Twitch dopo l'improvvisa scomparsa di Mixer nel giugno di quest'anno e il ritorno dello streamer è stato accolto da centinaia di migliaia di spettatori, nonostante i problemi tecnici.Grzesiek avrebbe dovuto iniziare lo streaming alle ore 20 italiane, ma anche se il suo canale è andato in diretta, gli spettatori sono rimasti bloccati su una schermata di avvio per 50 minuti. Anche con con qualche problema tecnico, il numero degli spettatori iniziava a salire. Prima ancora che Grzesiek arrivasse, ben 380.000 spettatori si affollavano nella chat.Leggi altro... Leggi su eurogamer

infoitscienza : Shroud torna su Twitch dopo la chiusura di Mixer - Multiplayerit : Shroud torna su Twitch dopo la chiusura di Mixer - RedShift_Gaming : Shroud in esclusiva su Twitch. Nuovo accordo dopo il fallimento di Mixer - Eurogamer_it : Shroud di nuovo su #Twitch. -