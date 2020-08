Mercato Roma, dalla porta all'attacco: le strategie reparto per reparto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma - La Roma studia le mosse per la prossima stagione . Con l'ormai imminente cambio di proprietà e l'arrivo di Friedkin , nel giro di qualche settimana il club dovrà definire tutte le mosse per ... Leggi su corrieredellosport

calciomercato_m : MERCATO - Calemme: 'Non sarà facile per il Napoli arrivare a Reguilòn, il Real chiede 25 milioni, Milik? Contatti c… - roma_magazine : MERCATO - Calemme: 'Non sarà facile per il Napoli arrivare a Reguilòn, il Real chiede 25 milioni, Milik? Contatti c… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, contatti con il Cagliari per la cessione di Juan Jesus a titolo definitivo #AsRoma - P_Rocchetti87 : @aLancelot80 @LTorreira34 @Arsenal I nuovi proprietari parlano da tempo con i vari operatori, direttori ecc. In più… - sportli26181512 : Mercato #Roma, dalla porta all’attacco: le strategie reparto per reparto: Pau Lopez cercato dalle spagnole, Juan Je… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Roma Roma, spunta Cragno: tre contropartite per il Cagliari Calciomercato.com Covid, focolaio all'hotel la Sonrisa de 'Il boss delle Cerimonie'. Scatta mini zona rossa

Roma, 12 agosto 2020 - Il focolaio di Coronavirus che ha portato alla disposizione di una 'mini' zona rossa a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, sarebbe partito dall'hotel la Sonrisa. La stru ...

Mercato, Vocalelli: «Se la Lazio vuol fare il salto deve comprare un portiere titolare»

Ai microfoni di RadioRadio nel primo pomeriggio si è discusso del mercato in entrata della Lazio e specialmente della questione portiere. Il direttore Alessandro Vocalelli si è espresso sulla porta de ...

Roma, 12 agosto 2020 - Il focolaio di Coronavirus che ha portato alla disposizione di una 'mini' zona rossa a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, sarebbe partito dall'hotel la Sonrisa. La stru ...Ai microfoni di RadioRadio nel primo pomeriggio si è discusso del mercato in entrata della Lazio e specialmente della questione portiere. Il direttore Alessandro Vocalelli si è espresso sulla porta de ...