«I 600 euro? Li ho donati al Comune»: ecco le scuse migliori dei politici che hanno preso il bonus. E spunta l’hashtag #trovateunascusamigliore (Di mercoledì 12 agosto 2020) C’è chi dice di averlo ricevuto a propria insaputa, chi dà la colpa al commercialista, chi attribuisce l’equivoco a un errore della fidanzata. Nel susseguirsi di coming out da parte di consiglieri comunali e regionali che hanno chiesto – e in tanti casi ottenuto – il bonus Inps destinato ai lavoratori autonomi, sono eterogenee le giustificazioni presentate dai diretti interessati a propria discolpa. Tanto che su Twitter, nella mattinata del 12 agosto, l’hashtag #trovateunascusamigliore ha scalato le tendenze, fino alla vetta. August 12, 2020 Tra le scuse più chiacchierate c’è quella di Diego Sarno, consigliere piemontese eletto con il Partito democratico, che in un lungo post pubblicato su Facebook s’è giustificato così: «La ... Leggi su open.online

makkox : guadagno 277mila euro l'anno, ma mi servivano i 600 euro per fare beneficenza avevo una gomma a terra le cavallette… - HuffPostItalia : Ubaldo Bocci: 'Il bonus da 600 euro? L'ho preso, ma per fare beneficienza' - fanpage : Ubaldo #Bocci ha un reddito nel 2019 di 277mila euro. Dice di aver dato i soldi in beneficienza il #bonus600euro - VarGioCo : RT @FrancescoLollo1: La proposta di Giorgia Meloni e Fdi avrebbe impedito il caso dei parlamentari furbetti che hanno ottenuto il bonus di… - VarricchioMauro : RT @stopcensurainfo: Sindaco Pd intasca bonus 600 euro: “Li restituisco, non voglio essere sputtanato” -