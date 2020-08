Dj, il mistero del soccorritore: "Chi ha aiutato si faccia avanti" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Valentina Dardari L’appello del procuratore che ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e sequestro di persona. Non si escludono comunque il suicidio o l’incidente Ancora tanti i dubbi sulla morte di Viviana, la dj 43enne scomparsa con il figlio Gioele lo scorso 3 agosto e ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese. Il bambino non è stato ancora trovato e le ricerche proseguono senza sosta. Chi ha soccorso Viviana si faccia avanti Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, per il momento ha aperto formalmente un fascicolo per omicidio e sequestro di persona, ma nessuna ipotesi è stata accantonata. Sul tavolo degli inquirenti anche il suicidio e l’incidente. Soprattutto dopo che sono emersi alcuni particolari sullo stato di salute mentale della donna, che sembra soffrisse di depressione da diverso ... Leggi su ilgiornale

Raiofficialnews : Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi… - simone_maiden : @3cuori1ohana @tutticonvocati @itti_stef 1 infatti per me non è un problema,anzi... 2 sicuramente arriverò dietro,… - webbohit : I Me Contro Te confermano (tra le righe) l’arrivo del secondo film – ecco il titolo e qualche spoiler - SantellaMarco : RT @NicoSchira: Mistero svelato. Cellino non ha depositato il contratto di Gigi #Delneri da direttore tecnico, perché affiderà all’ex Juve… - AleSalvi12 : CICAP Live: il mistero del passo Dyatlov - AUDIO MIGLIORATO -