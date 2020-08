Energia rinnovabile in crescita boom del 50% rispetto al trimestre dello scorso anno (Di martedì 11 agosto 2020) Il Dipartimento Unità per l’efficienza energetica ENEA ha censito l’ultimo rapporto sugli effetti prodotti dalla chiusura forzata dei tre mesi causati dalla pandemia. Si è avuto un crollo delle emissioni di CO2 responsabili del riscaldamento del clima della terra mentre sale al primo posto il consumo di fonti rinnovabili. Un primato dopo 53 anni. Prezzi ed Energia in ribasso rispetto al secondo trimestre del 2019 in Italia i consumi di Energia sono diminuiti del 22%. Il periodo più drammatico è stato quello di aprile con il 30% in meno. Si sono abbassati anche i prezzi cosi come i consumi di Energia elettrica calati del 13%. Mentre le energie rinnovabili sono salite del 50% e sono tornate alla ribalta dopo oltre mezzo secolo. A fine ottocento infatti ... Leggi su quotidianpost

Record energia pulita. In primavera oltre il 50% dell’elettricità è rinnovabile

Per la prima volta dopo 53 anni in primavera le fonti rinnovabili d’energia tornano in testa nella produzione elettrica italiana. E crollano le emissioni italiane di CO2, il gas accusato di scaldare i ...

