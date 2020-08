Lolita Lobosco, la nuova fiction con Luisa Ranieri (e prodotta da Luca Zingaretti) (Di lunedì 10 agosto 2020) L'esperienza de La vita promessa (nata come miniserie e che poi, grazie al successo ottenuto, ha sfornato una seconda stagione) si è conclusa, per Luisa Ranieri, che però è già tornata sul set di una nuova fiction Rai, dietro a cui c'è lo zampino del marito Luca Zingaretti.Si chiama Lolita Lobosco, quattro prime serate che andranno in onda su Raiuno in primavera: a dare il titolo alla serie è il nome della protagonista, interpretata dalla Ranieri, già nota a chi ha letto i libri di Gabriella Genisi (editi da Marsilio e disponibili anche in e-book). Una donna originaria di Bari, che ad inizio serie torna nella propria città natale dopo aver lavorato per anni a Legnano.Ad ... Leggi su blogo

toysblogit : Lolita Lobosco, la nuova fiction con Luisa Ranieri (e prodotta da Luca Zingaretti) - CaputoItalo : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Giallo ciliegia (Le indagini di Lol… - stefanodonno75 : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Giallo ciliegia (Le indagini di Lol… -

Ultime Notizie dalla rete : Lolita Lobosco Torna a Senigallia il festival 'Ventimilaleghesottoimari in Giallo' Cronache Ancona Festival del Giallo di Senigallia, a breve il via

È iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva senigalliese. Dal 19 al 26 agosto, infatti, torna “Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il popolare ...

Festival “Ventimilarighesottoimari in Giallo”: torna il grande appuntamento di Senigallia con il noir e il giallo civile

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro cantoni di Lolita Lobosco”. A Bari mancano pochi giorni a San Nicola e alle festività natalizie. La commissaria Lobosco è in ...

È iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva senigalliese. Dal 19 al 26 agosto, infatti, torna “Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il popolare ...Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro cantoni di Lolita Lobosco”. A Bari mancano pochi giorni a San Nicola e alle festività natalizie. La commissaria Lobosco è in ...