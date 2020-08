Kampl: “Oblak? Tra i migliori al mondo. Possiamo battere l’Ateltico” (Di lunedì 10 agosto 2020) Kevin Kampl, centrocampista del Lipsia, ai canali ufficiali del club tedesco ha commentato la partita contro l’Atletico Madrid in vista della Champions League: “Ho una bella sensazione in vista della gara. Siamo consapevoli di avere le qualità per battere l’Atletico Madrid, sono una squadra che è davvero forte in difesa. Ma quando ha la palla, gioca bene e velocemente in avanti. Oblak? E’ un ragazzo straordinario. Ha fatto un ottimo percorso ed è uno dei tre migliori portieri del mondo.” Foto: twitter Lipsia L'articolo Kampl: “Oblak? Tra i migliori al mondo. Possiamo battere l’Ateltico” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

