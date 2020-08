Ravenna, 39enne muore nella piscina dell'hotel davanti a moglie e amici: si tuffa e batte la testa (Di domenica 9 agosto 2020) Un quarantenne di origine albanese è morto questa notte in seguito a un tuffo in piscina in un hotel-residence di Lido di Savio, sul litorale Ravennate. L'episodio si è verificato attorno alle 23 ... Leggi su leggo

Un quarantenne di origine albanese è morto questa notte in seguito a un tuffo in piscina in un hotel-residence di Lido di Savio, sul litorale Ravennate. L'episodio si è verificato attorno alle 23 quan ...

Si tuffa in piscina di fronte a familiari e amici, ma riemerge dall'acqua ormai esanime. È morto sul colpo un uomo di 39 anni di origine albanese, in vacanza in questi giorni all'hotel-residence Koko ...

