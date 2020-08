È morta Franca Valeri: addio all’icona del teatro italiano, aveva 100 anni (Di domenica 9 agosto 2020) Gravissimo lutto nel mondo del teatro italiano. È morta Franca Valeri a pochi giorni dal suo centesimo compleanno, l’attrice era nata il 31 luglio 1920. Franca Valeri ha cambiato e lasciato un segno indelebile sulla storia del cinema e del teatro italiano. Il 2020 era stato per lei un anno ricco di riconoscimenti importanti. A maggio aveva ricevuto in premio il David di Donatello alla carriera, il primo David mai ricevuto dall’artista italiana nonostante la sua magnifica carriera cinematografica. Durante la premiazione disse: «I riconoscimenti fanno piacere, ma l’unica conferma che ho sempre trovato rassicurante nella mia vita è la risata del pubblico: non c’è ... Leggi su urbanpost

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - Agenzia_Ansa : E' morta #FrancaValeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio #ANSA - morenoAlmare : RT @Corriere: ?? È morta Franca Valeri - maurosollazzo : È morta Franca Valeri, l’ultima intervista al Corriere: «Vidi Mussolini in piazzale Loreto, non mi fece pena. Ho so… -